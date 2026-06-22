FireWorks. Celebrating 40 Years of Theaterhaus Stuttgart

40 Jahre Theaterhaus Stuttgart – was für ein stolzer Geburtstag! Und Ehrensache, dass auch die beiden Theaterhaus-Companies dem Mutterhaus einen extrastark funkelnden Glückwunsch schicken. Inspiriert von der großartigen Tradition des Theaterhauses als Konzertspielstätte, zündet The Fireworks Project im ersten Teil des Abends neun bunte Tanz-Raketen. Die neuen Kreationen basieren allesamt auf Musikstücken, die nicht zuletzt für die künstlerische Identität des Theaterhauses mit seiner illustren Jazz-Tradition stehen.
Fanfare Ciocărlia: Ciocârliă şi suite
Barak Marshall in Zusammenarbeit mit den Gauthier Dance Tänzer:innen: The Gathering
Chet Baker: I‘m Old Fashioned
Mauro Bigonzetti: Fully Blue
Laurie Anderson: O Superman
Dominique Dumais: Hold me Now
Mercedes Sosa: Años, Sólo Le Pido A Dios (en directo)
Marco Goecke: Monstruo Grande
Oscar Peterson Trio: Hymn to Freedom
Benjamin Millepied: Hymn to Freedom
Charles Aznavour: La bohème (Italian Version)
Sofia Nappi: CHARLIE
Kronos Quartet: Bells, Tusen Tankar
Johan Inger: A Thousand Thoughts
Bobby McFerrin: Thinkin‘ About Your Body
Stijn Celis: Thinkin about!
Philip Glass: Les enfants terribles - Arr. for Piano duet: II. Paul Is Dying
Virginie Brunelle: Carousel
Fanfare Ciocărlia: Moliendo Café, Dusty Road
Barak Marshall: The End
Nach diesem veritablen Feuerwerk aus Uraufführungen blickt der der zweite Teil nach der Pause, passend zum Jubiläum, dankbar zurück auf wichtige Stationen der Theaterhaus-Company – mit einer Wiederaufnahme von Eric Gauthiers Publikumshit ABC, der regelmäßig für Standing Ovations sorgt, wie erst neulich bei acht Vorstellungen im New Yorker Joyce Theater. Dass Eric Gauthier trotzdem den ein oder anderen Twist eingebaut hat, versteht sich von selbst. Sowohl Andonis Foniadakis' Bolero + als auch Hofesh Shechters Bonus Track, ursprünglich aufgeführt mit Mitwirkung der JUNIORS, werden nun in einer neuen Version ausschließlich für die Haupt-Company gezeigt.