FireWorks. Celebrating 40 Years of Theaterhaus Stuttgart

40 Jahre Theaterhaus Stuttgart – was für ein stolzer Geburtstag! Und Ehrensache, dass auch die beiden Theaterhaus-Companies dem Mutterhaus einen extrastark funkelnden Glückwunsch schicken. Inspiriert von der großartigen Tradition des Theaterhauses als Konzertspielstätte, zündet The Fireworks Project im ersten Teil des Abends neun bunte Tanz-Raketen. Die neuen Kreationen basieren allesamt auf Musikstücken, die nicht zuletzt für die künstlerische Identität des Theaterhauses mit seiner illustren Jazz-Tradition stehen.

Fanfare Ciocărlia: Ciocârliă şi suite

Barak Marshall in Zusammenarbeit mit den Gauthier Dance Tänzer:innen: The Gathering

Chet Baker: I‘m Old Fashioned

Mauro Bigonzetti: Fully Blue

Laurie Anderson: O Superman

Dominique Dumais: Hold me Now

Mercedes Sosa: Años, Sólo Le Pido A Dios (en directo)

Marco Goecke: Monstruo Grande

Oscar Peterson Trio: Hymn to Freedom

Benjamin Millepied: Hymn to Freedom

Charles Aznavour: La bohème (Italian Version)

Sofia Nappi: CHARLIE

Kronos Quartet: Bells, Tusen Tankar

Johan Inger: A Thousand Thoughts

Bobby McFerrin: Thinkin‘ About Your Body

Stijn Celis: Thinkin about!

Philip Glass: Les enfants terribles - Arr. for Piano duet: II. Paul Is Dying

Virginie Brunelle: Carousel

Fanfare Ciocărlia: Moliendo Café, Dusty Road

Barak Marshall: The End

Nach diesem veritablen Feuerwerk aus Uraufführungen blickt der der zweite Teil nach der Pause, passend zum Jubiläum, dankbar zurück auf wichtige Stationen der Theaterhaus-Company – mit einer Wiederaufnahme von Eric Gauthiers Publikumshit ABC, der regelmäßig für Standing Ovations sorgt, wie erst neulich bei acht Vorstellungen im New Yorker Joyce Theater. Dass Eric Gauthier trotzdem den ein oder anderen Twist eingebaut hat, versteht sich von selbst. Sowohl Andonis Foniadakis' Bolero + als auch Hofesh Shechters Bonus Track, ursprünglich aufgeführt mit Mitwirkung der JUNIORS, werden nun in einer neuen Version ausschließlich für die Haupt-Company gezeigt.