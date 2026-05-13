Firma Etno Sound - süditalienische Volksmusik

Theater hinterm Scheuerntor Am Marktplatz 4, 73655 Plüderhausen

Firma Etno Sound vereint sechs Musiker, vier aus Süditalien und zwei aus Deutschland, die gemeinsam die Tradition der musica popolare del Sud Italia neu beleben. 

Im Mittelpunkt stehen Recherche und Neuinterpretation alter Volkslieder des südlichen Italiens, die in modernen Arrangements zu neuem Leben erwachen. Hier treffen die Energie alter Tanzrhythmen aus Apulien, Kalabrien und Kampanien auf die frische Spielfreude und kreative Offenheit der gesamten Gruppe.  Ein Abend voller Wärme und Lebenslust – ein musikalisches Fest, das die Seele des Südens lebendig macht.

Firma Etno Sound – Süditalienische Volksmusik

Davide Grillo: Diatonische Harmonika und Gesang; Angelo Mezanotte: Bass-Gitarre; Markus Lange: Gitarre; Martin Zettler: Gitarre; Francesco Frega: Ziehharmonika Piero Grillo: Tamburin und Schlagzeug

Info

Theater hinterm Scheuerntor Am Marktplatz 4, 73655 Plüderhausen
Freizeit & Erholung, Konzerte & Live-Musik
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