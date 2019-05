Firmen-Cup Heilbronn

„Raus aus der Arbeitsmontur und rein in die Sportklamotten“ – unter diesem Motto steht auch in diesem Jahr der 5. Firmencup präsentiert vom ECHO. Bis zu 30 Teams aus Unternehmen aus der gesamten Region werden sich am Samstag, den 29. Juni im Stadion des TSV Biberach beim Kleinfeldfußball und Elfmeterschießen wieder messen. Veranstalter ist die Heilbronner Eventagentur Hamann and friends.Schirmherr ist Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel. Neu dabei ist die Wochenzeitung ECHO als Präsentator

„Wir freuen uns sehr auf die fünfte Austragung dieser beliebten Firmenveranstaltung“, erklärt Stefan Hamann vom Veranstalter Hamann and friends. „Nachdem im vergangenen Jahr 24 Teams aus 18 verschiedenen Unternehmen aus der gesamten Region Heilbronn am Start waren, streben wir in diesem Jahr erstmals 30 Mannschaften an.“ Ausgetragen werden am 29. Juni wieder zwei verschiedene Turniere: Ein Kleinfeldfußballturnier und ein Elfmeterschießenturnier. Beim Ideal Pack-Kleinfeldfußball wird mit fünf Spielern und einem Torwart, beim Intersport-Elfmeterschießen mit fünf Schützen und einem Torwart gespielt. Ersatzspieler sind beliebig viele erlaubt. Mindestens 75 Prozent aller Spielerinnen und Spieler müssen im jeweiligen Unternehmen angestellt sein. Start der Fußballpartien ist um 10 Uhr, das Elfmeterturnier beginnt um 13 Uhr. Die Finalspiele beginnen gegen 16 Uhr.

„Beim Firmencup präsentiert vom ECHO geht es nicht nur um den Wettkampf, sondern auch um die Gemeinschaft unter den Kollegen. Denn es hat sich in den letzten vier Jahren gezeigt, was für eine tolle Möglichkeit dieses Turnier bietet, in lockerer Atmosphäre mit seinen Kollegen sowie anderen Unternehmen aus der Region zusammen zu treffen und sich besser kennenzulernen“, so Hamann. Die Siegerteams werden mit tollen Preisen belohnt.So spendiert die Brauerei Dinkelacker-Schwaben Bräubeispielsweise den Siegern des Fußballturniers acht Plätze auf dem Cannstatter Wasen inklusive Verpflegung. Von Ensinger Mineral-Heilquellen gibt es für die beste Mannschaft des Elfmeterturniers einen Jahresvorrat an Mineralwasser. Die Siegerehrung wird vom ersten Bürgermeister der Stadt Heilbronn, Martin Diepgen, und dem Käthchen von Heilbronn durchgeführt.