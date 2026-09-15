First Aid Groove & Friends geben ein Benefizkonzert für den Verein Hospiz im Landkreis Göppingen e.V..

Nach den großen Erfolgen und dem Zuspruch kommt Martin Hueber mit „First Aid Groove“ auch im Herbst 2026 zu uns. Der Wunsch, mit guter Musik für die gute Sache des neuen Hospizes in Geislingen zu werben, bringt auch diesmal die überwiegend ärztlich besetzte Formation „First Aid Groove“ auf die Bühne der RÄTSCHE.