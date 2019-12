First KOWA Samstag 2020

Erster Samstag 2020! Erster Samstag in diesem Jahrzehnt. Alvin und Ocean haben die Ehre im Ballroom. Egal, ob voguing, shuffling, stepping oder raving, Hauptsache du führst eine Tanzbewegung durch, sonst Hausverbot bis Ende 2029. Joke! Mach was du willst, aber lass Alvin und Ocean in Ruhe rasieren, weil dann sind sie am besten und du sparst dir das Waxing-Studio.

Ihre Counterparts auf Floor 2 ist die Dissolute-Crew um Anführer Adi „Top Gun“ Dassler, eine unserer schärfsten Second Floor Waffen überhaupt. Ist in keiner Sekte wie Tom Cruise, trinkt lieber mal einen Sekt oder einfach gar nix, stay focused heißt sein Motivationsprogramm. Dabei helfen ihm heute seine Freunde The Ger-Man, der die Techno-House-Szene im Schwarzwald prägt, sowie LNTX, den es von Stuttgart nach Hamburg verschlagen hat und dort seine Veranstaltungsreihen INTIMATE & VER: hostet und als DJ sehr open minded aufgestellt ist. So wie man es eben im Kowalski sein muss. Open your mind und lass 2020 rein.

Einlass ab 21 Jahren

Main Floor: Alvin Kyer * Ocean

2nd Floor hosted by Dissolute: LNTX (dissolute / Hamburg)* The Ger-man (Schweiß & Schwarzpulver / Rottweil) * Adi Dassler (dissolute / Stuttgart)