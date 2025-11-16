First Lego League Challenge – Regionalwettbewerb Heilbronn

Geheimnisvolle Fundorte, kostbare Artefakte und vergessene Geschichten – bei der First Lego League (FLL) Challenge dreht sich diese Saison alles um das Motto „Unearthed“ (Ausgegraben).

So forschen und konstruieren die Teams bei dem weltweit ausgetragenen Forschungs- und Roboterwettbewerb rund um Archäologie, Ausgrabungen und historische Stätten.

Dabei entwickeln und programmieren Jugendliche im Alter von 9 bis 16 Jahren aus einem Bausatz einen eigenen Lego-Roboter, der im Robot Game knifflige Missionen meistern muss. Außerdem suchen sie nach Lösungen für ein Problem, mit dem Archäologinnen und Archäologen im wahren Leben konfrontiert sind. Die Teams eignen sich dabei wichtige soziale Kompetenzen und Problemlösefähigkeiten an und lernen mit Spaß und Fantasie viel über komplexe Technologien.

Der Regionalwettbewerb Heilbronn findet am Samstag, 24. Januar 2026, in der experimenta statt.

Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, von 11:00 bis 17:00 Uhr bei den Robot Games zuzuschauen. Der Eintritt ist kostenfrei.

Veranstaltungsort: experimenta Gebäude e2, Kubus (5. OG)