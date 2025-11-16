First Lego League Explore – Ausstellung

Was steckt hinter dem alten Symbol im Stein? Welche Werkzeuge helfen Archäologinnen und Archäologen bei ihrer spannenden Arbeit?

Und wie haben Menschen früher gelebt? In der aktuellen Saison begeben sich Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren bei der First Lego League (FLL) Explore auf die Spuren der Vergangenheit.

Rund um das Saisonthema „Unearthed“ (Deutsch: Ausgegraben) entdecken und erforschen sie verborgene Schätze, rätselhafte Fundstücke und vergessene Geschichten. In Teams gestalten sie aus Lego ein eigenes archäologisches Grabungsfeld. Dabei bauen und programmieren sie auch motorisierte Legomodelle wie ein Radar und eine Ausgrabungsstätte.

Der Saisonabschluss bildet die große Explore-Ausstellung, bei der die Teams ihre Forschungsergebnisse einem Gutachter-Team präsentieren und ihre kreativen Legomodelle vorstellen.

Die FLL Explore-Ausstellung Heilbronn findet am Samstag, 24. Januar 2026, in der experimenta statt. Alle Besuchenden sind herzlich eingeladen, sich die Projekte der Teams im UG anzuschauen.

Veranstaltungsort: experimenta Gebäude e1, UG Foyer

Ohne Anmeldung, kostenfrei (im exp-Ticket enthalten)