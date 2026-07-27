Herzliche Einladung zur First Lego League Explore – Info-Veranstaltung!

Ihre Kinder, Enkelkinder oder Schülerinnen und Schüler sind zwischen 6 und 10 Jahren alt, interessieren sich für Roboter und bauen gerne mit LEGO? Sie möchten gerne gemeinsam mit den Kindern ein spannendes LEGO-Projekt erleben und das Teamergebnis gemeinsam präsentieren?

Am 23.09.2026 informieren wir ab 18:00 Uhr in einer zwanglosen Atmosphäre über das weltweit stattfindende Forschungs- und Roboterprogramm First Lego League Explore (FLL) und geben Ihnen einen ersten Eindruck, wie dieses Bildungsprogramm Kinder frühzeitig für Wissenschaft und Technik begeistern kann.

Jedes Jahr erforschen Kinder im Grundschulalter im Team ein neues Thema aus Wissenschaft und Technik, bauen gemeinsam ein motorisiertes Modell aus LEGO und erstellen ein Forschungsposter über alles, was sie gelernt haben. Begleitet werden sie dabei von einem erwachsenen Team-Coach. Ein Coach-Leitfaden sowie ein IngenieurInnen-Notizbuch für jedes Teammitglied sind Bestandteil des Motivations-Sets, das Sie mit der Anmeldung unter www.first-lego-league.org/de/angebote/explore erhalten und dann direkt loslegen können.

Die Explore-Teams nehmen dann an einer FLL-Ausstellung teil, treffen dort andere Teams und präsentieren ihre Ergebnisse den Gutachtern und Besuchern.

Die experimenta richtet die nächste Explore-Ausstellung am Samstag, 5. Dezember 2026 aus und freut sich schon auf viele tolle Teams mit ihren kreativen Ergebnissen!

Im Rahmen der Info-Veranstaltung beantworten wir gerne Fragen zum Ablauf des Bildungsprogramms, der Team-Vorbereitung und zum Ausstellungstag und geben Hinweise über Unterstützungsmöglichkeiten und Stipendien.

Das diesjährige Saisonthema lautet BIOGLOW.

Veranstaltungsort: experimenta, Backsteingebäude, Treffpunkt ist um 18:00 Uhr am Eingang Forum / Maker Space gegenüber des Haupteingangs der experimenta. Von dort gehen wir gemeinsam zum Veranstaltungsraum.