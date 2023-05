Fisch ist Fisch

Nach einem der schönsten und eindrucksvollsten Bilderbücher von Leo Lionni, für alle Neugierige ab 4 Jahren.

Das Stück entstand in enger Zusammenarbeit mit Annie Lionni (New York), der Enkelin des Autors.

Zwei Freunde, ein Fisch und eine Kaulquappe, wachsen zusammen in einem Teich auf. Selbst nachdem sich die Kaulquappe zu einem Frosch entwickelt hat, besucht sie ihren Freund immer noch. Der Frosch erzählt von den Dingen, die es an Land gibt.

Neugierig geworden beschließt der Fisch, aus dem Wasser zu springen. Ob das gut geht...?

Dieses Theaterstück ist auch eine Hommage an Leo Lionni. Man erfährt auf spielerische und unterhaltsame Art und Weise allerlei über sein Leben, z.B. dass er als Kind einen Kunsttisch und einen Naturtisch hatte und was ihn beim Malen so faszinierte. U. a. sieht man die kleine Maus Frederick, bevor sie zum Bilderbuchstar wurde.

Eine Geschichte über Freundschaft auch über Grenzen hinweg, Anderssein, Neugierde, Phantasie und die Schönheit der eigenen Welt entdecken.