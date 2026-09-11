Fisch ohne Fahrrad

Sie galt als die „leise Stimme Berlins“: Mascha Kaléko, 1907 in Galizien geboren, verbrachte ihre „paar leuchtenden Jahre“ in den Dreißigerjahren in der Hauptstadt, wo ihre Karriere als Schriftstellerin mit dem „Lyrischen Stenogrammheft“ blitzartig begann. Der frech-subtile Ton ihrer Gedichte, die sich oft um Alltägliches und Beobachtungen des Lebens in der Großstadt drehten, kippte bisweilen in eine charmant-schnodderige Traurigkeit und fing damit das Lebensgefühl jener Zeit perfekt ein.

1938 muss sie als Jüdin emigrieren. Sie zieht mit ihrer Familie nach New York, wo die Minetta Street ihre neue Adresse wird. Obwohl ihre Bücher nach dem Krieg mitunter sehr hohe Auflagen erreichen und sie immer wieder in ihre alte Heimat zurückkehrt, bleibt ihr der ganz große Ruhm zu Lebzeiten verwehrt.

Ein zeitloses Programm über Mascha Kaléko, ihre philosophische Neugier, poetische Beharrlichkeit, ihre Suche nach Heimat, Identität und dem Sinn des Lebens.