Fisch zu viert (Alte Turnhalle)

Die Herrenberger Bühne nimmt die Zuschauer mit zu den höchst beklagenswerten, aber zutiefst verständlichen Begebenheiten des Sommers 1838 In Neuruppin. Die drei Brauerei-Erbinnen Charlotte, Cäcilie und Clementine verbringen die Sommermonate, wie jedes Jahr, mit Ihrem ergebenen (vielleicht nicht ganz so ergebenen) und treuen (vielleicht nicht ganz so treuen) Diener Rudolf in ihrer Sommerresidenz in Neuruppin. Doch dieses Jahr drohen Geheimnisse ans Licht zu kommen, die unbedingt verborgen bleiben sollten. Die Lösung heißt natürlich: Mord …

Die todsichere Kriminalkomödie ist eine der erfolgreichsten der letzten Jahrzehnte und sprüht vor Tempo, Sprachwitz und Humor.