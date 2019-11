Fischbacher / Sasse / Brandenburg / Nussbaum - Highlight-Konzert

Dieses spannende Jazzquartett ist aus der Zusammenarbeit zwischen Axel Fischbacher und Martin Sasse hervorgegangen. Beide Solisten kultivieren eine offene, moderne Jazzspielweise, die zwar auf dem Bebop basiert, aber dabei weder Berührungen mit avantgardistischen Klängen, noch mit Rhythm & Blues-Elementen scheut.

So entstand die Idee der Zusammenarbeit im Rahmen einer festen Besetzung. Die Allstar-Band war schnell gefunden. Der virtuose Düsseldorfer Bassist Nico Brandenburg und der legendäre New Yorker Drummer Adam Nussbaum wurden mit an Bord geholt.

Diese Rhythmus-Sektion bedient perfekt den improvisationsbetonten Charakter von Fischbachers und Sasses Musik und interpretiert die Kompositionen der beiden, sowie einige ausgewählte Standards, in vollendeter Form.