Wenn Fischer aufspielt dann gibt es klassischen Rock mit viel Emotion, einer Prise Nu Metal, Screamo und morbider Lebensfreude.

Fischer beschreiben? Da ist erstmal Fischer selber mit Anklängen an Rammstein, In Extremo aber auch Santiano feel... auf jeden Fall immer eine wilde Mischung mit klarer Message. Gemeinsam zum lichtlosen Meeresgrund tauchen und mit verlassenen Seelen wieder an die Oberfläche rocken. Fischer Live das ist der Sprung ins kalte Wasser, erfordert Mut und erfrischt.