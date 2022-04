Fischer-Z Solo

„Red Skies over Paradise“ Celebration Tour 2022

Im Frühjahr 2022 geht Fischer-Z auf Solo-Tour und präsentiert das komplette Album „Red Skies Over Paradise“. Der Klassiker von 1981 hat eine direkte Verbindung zum aktuellen Fischer-Z Album „Til The Oceans Overflow“ (2021). Der Vorverkauf startet am 14.01.2022 um 11 Uhr.

Auf John Watts‘ Solo-Tour im Mai 2022 wird es eine Rarität geben: ein Solo Studioalbum aus der Gesamtheit der „Red Skies Over Paradise“-Songs wird in limitierter Auflage exklusiv bei den Shows erhältlich sein. Diese Version wird John seinen Fans live und komplett präsentieren, gefolgt von einem zweiten Set, bei dem die Zuschauer die Songs auswählen, die er spielt – aus einer Liste von 150 Fischer-Z Songs.

Schon am Cover lässt sich die enge Verknüpfung des Albums „Red Skies Over Paradise“ mit dem aktuellen Fischer-Z-Album „Til The Oceans Overflow“ erkennen, mit welchem die Band Fischer-Z aktuell in ganz Europa unter großem Beifall tourt. „Til The Oceans Overflow“, teilweise in den Hansa Studios in Berlin aufgenommen, wie das Album vor 40 Jahren, spielt wieder in Berlin und kontrastiert die persönlichen, politischen und gesellschaftlichen Veränderungen zwischen 1980 und 2020. Das Internet und die sozialen Medien haben die Freiheiten und die Manipulierbarkeit der Menschen über die Jahre radikal beeinflusst. Charaktere, die in den Liedern der 1980er-Jahre erwähnt wurden, werden nun 40 Jahre später wieder aufgegriffen, um einige dieser Veränderungen zu veranschaulichen.

John Watts ist schon seit 45 Jahren mit seiner Band Fischer-Z im Geschäft. In seiner erfolgreichen Karriere hat der facettenreiche und hochkreative Rockmusiker 23 Alben veröffentlicht und insgesamt 2 Mio. Alben verkauft. Dabei waren Künstler wie Peter Gabriel, Steve Cropper und Dexy’s Midnight Runners’ Brass Section Feature Artists.

Fischer-Z kann auf über 3.000 Konzerte weltweit zurückblicken und ist mit James Brown in Ost-Berlin, mit The Police und den Dire Straits auf Tour aufgetreten. Bob Marley begleitete er auf dessen letzter europäischer Festival-Tour. All den beeindruckenden Werken von John Watts, der auch Multimedia-Kunst kreiert und Gedichte schreibt, ist eine Begeisterung, ein politischer Geist, eine Leidenschaft und Menschlichkeit gemeinsam.

Präsentiert von: Kulturnews, Classic Rock, GoodTimes, Musix, Slam Magazine

Beginn: 20:00

Einlass: 19:00