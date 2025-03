Anlauf, Kopfsprung, Tiefseerock!

Wenn Fischer aufspielt dann gibt es klassischen Rock mit viel Emotion, einer Prise Nu Metal, Screamo und morbider Lebensfreude.

Fischer beschreiben? Da ist erstmal Fischer selber mit Anklängen an Rammstein, In Extremo aber auch Santiano feel... auf jeden Fall immer eine wilde Mischung mit klarer Message. Gemeinsam zum lichtlosen Meeresgrund tauchen und mit verlassenen Seelen wieder an die Oberfläche rocken. Fischer Live das ist der Sprung ins kalte Wasser, erfordert Mut und erfrischt.

Sven Fischer ist dabei Songwriter und Frontmann. Bisher eher als Schlagzeuger diverser Formationen bekannt, hat sich Fischer ganz neu aufgemacht mit seiner eigenen Band durch die Republik zu rocken. Viel zu erzählen, gibt es bisher noch nicht. Denn Fischer ist neu. Aber bald wird es Geschichten zu erzählen geben. Seid von Anfang an dabei!

Zwischen Herz und Kopf, FISCHER macht Tiefsee-Rock für Alle, die mehr vom Leben wollen!

www.fischer-band.de