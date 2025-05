Der Fischerverein Marktbergel lädt alle Freunde des frischen Fisches und geselligen Beisammenseins herzlich zum traditionellen Fischerfest am Samstag, den 07. Juni 2025, ab 17:00 Uhr am idyllischen Niederhof in Marktbergel ein.

Verbringen Sie einen entspannten Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre und genießen Sie die vielfältigen Fischspezialitäten, die unsere Fischer für Sie zubereitet haben. Ob geräucherte Forelle, knuspriges Fischbrötchen oder andere leckere Variationen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Auch für die süßen Gaumen ist bestens gesorgt: Bei einer Tasse Kaffee und einer Auswahl an hausgemachten Kuchen lässt es sich herrlich plaudern und die Seele baumeln.

Der Fischerverein Marktbergel freut sich darauf, viele Gäste begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen lustigen und schmackhaften Nachmittag am Niederhof zu verbringen.

Also, kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie!