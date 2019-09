Fischerproject

Wie der Name schon verrät, handelt es sich um das explosive Soloprojekt des Reutlinger Drummers "Sven Fischer".

Viele kennen ihn bereits durch diverse, namenhafte Bands wie Pussy Sisster, Sam Budja, Mason Finley, Contracrash uvm. Seit 2017 schreibt er erstmals an seinem Soloprojekt, welches die musikalische Vielfalt des Drummers widerspiegelt. Von Pop bis Metal sei alles vorhanden, aber in erster Linie wird es eine bombastische Live-Show werden, die 2019 zum ersten Mal mit allen Gastsänger/-innen geplant ist, so "Fischer".