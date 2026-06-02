Fischfest am Feuerwehrhaus / DGH in Gaisbach

Die Freiwillige Feuerwehr Künzelsau Abteilung Gaisbach veranstaltet am Wochenende des 11. und 12. Juli ihr traditionelles Fischfest wieder am Feuerwehrhaus in Gaisbach.

Am Samstag gibt es beim gemütlichen Beisammensein ab 18.30 Uhr fangfrische geräucherte sowie gebackene Forellen. Der Sonntag beginnt um 10.45 Uhr mit einem Gottesdienst an der Feuerwehr. Im Anschluss daran gibt es dann das gewohnt reichhaltige Mittagessen. Für die Kinder wird es verschiedene Spiele geben und die Jungendfeuerwehr wird auch mit ihren Spritzspielen vor Ort sein. Mit Kaffee und Kuchen am Nachmittag klingt das Fischfest dann aus.