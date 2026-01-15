Fischmarkt in Neckarsulm mit verkaufsoffenem Sonntag

❗️Die ECHTE GILDE DER MARKTSCHREIER begeht im Kalenderjahr 2026 Uhr 56. jähriges Firmenjubiläum.❗️

Bald ist es soweit, traditionell besuchen wir Neckarsulm im Frühjahr!!!

Marktschreier & Fischmarkt und vieles mehr startet in Neckarsulm auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone !!! Mit dabei die besten Marktschreier der Republik !!!

Von Freitag,den 27. Februar- Sonntag den 01.März 2026❗️ (mit verkaufsoffenem Sonntag des Einzelhandels)❗️

Öffnungszeiten: täglich von 10.00 - 19.00 Uhr

Das sorgt für Unterhaltung:

Ab Freitag , den 27.Februar 2026 , Treff der Marktschreier-Giganten sowie Gourmetmeile und Krammarkt!!!

ERSTMALIG in NECKARSULM:

- DER WATTWURM , mit seinen legendären Lümmeln aus dem Börderland.

Unter dem Motto : Wenn Michel seine Tüten packt , steht Aldi kurz vor dem Herzinfarkt.

- Käthe-Kabeljau mit einem gigantischen Angebot an Fischbrötchen und dem , über die Landesgrenzen hinaus bekannten Backfisch von der Nordsee !

- Aal-Hinnerk Das Original vom Hamburger Fischmarkt mit einer Variation an Räucherfisch.

- Nudel-Kiri mit einem tollen Angebot an italienischen Teigwaren unter dem Motto:

Pasta vom Lastaaa !!

- Milka- Maxxx , der Schokogigant von der Küste,bringt Milka satt in Ihre Stadt, auch zu Ihnen nach Neckarsulm unter dem Motto: NECKARSULM nascht :))))

- Käse-Mey aus Osnabrück mit einer Riesenauswahl an Käse-Markenprodukten für sage und schreibe ❗️“ 10 Teile für 20 Euronen,die sich lohnen ❗️

Hanseatische Stimmung mit Gaumenschmaus in Neckarsulm ist garantiert!!!

Für das leibliche Wohl sorgen wir mit Imbiss- und Getränkeständen (so z. B. westfälische Spezialitäten vom Schwenkgrill, wie Bratwurst, Steaks , Crepes und diverse andere Leckereiangebote.Für jeden ist etwas dabei.

Wir sorgen auch *für unsere kleinen Gäste* mit einer *Kinderkarussell ,Süßwaren und Spielzeug.

Ein kleiner Krammarkt lädt zum Schlendern ein, der bietet z.B. Lederwaren mit Gürteln für die Herren und Handtaschen für Damen von Taschen -Ole ,Spielzeug für Kinder. Wie Sie sehen … für jeden ist etwas dabei.

❗️Am Freitag ,den 27. Februar 26 um 11:00 Uhr findet die offizielle Eröffnung durch den Oberbürgermeister statt.

Die Eröffnung erfolgt mit einem "Original Marktschreier Frühstück" mit einem Angebot an Wurst & Fisch und FREIBIER für alle ANWESENDEN Gäste.❗️