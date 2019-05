Fishbowl Diskussion zur Kommunalwahl 2019

In welcher Stadt wollen wir eigentlich leben? Und was hat diese Frage mit Kommunalpolitik zu tun? Am 26. Mai sind Wahlen in Stuttgart und wir wollen euch dabei helfen eure Wahlentscheidung zu treffen.

Geht hin, mischt euch ein und wählen geht, weil es das ist was DemokratInnen tun.Bei der Veranstaltung am Dienstag, den 21. Mai um 20 Uhr möchten wir mit vielen KandidatInnen über diese und andere Fragen mit euch diskutieren. In einer Fishbowl-Diskussionsrunde wird das Publikum jederzeit die Möglichkeit haben, im Plenum mitzudiskutieren.

Folgende KandidatInnen haben bisher zugesagt

coming soon

***********************************************************************

Diese Veranstaltung ist aus der Veranstaltungsreihe vom Verein Unsere Zukunft zur Kommunalwahl 2019.

Lerne den digitalen Wahlhelfer KOMUNAT kennen und probiere ihn gleich aus unter www.komunat.de