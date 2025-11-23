Fit durch die graue Jahreszeit

Erfahren Sie in dieser Vortragsreihe alles über die Schlafentwicklung von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Entdecken Sie bisher vielleicht unbekannte Faktoren, die unser Schlafverhalten beeinflussen.

Im Laufe unseres Lebens entwickeln wir verschiedene Erfahrungen und Glaubenssätze, die besonders in der Herbst- und Winterzeit unseren inneren Antrieb schwächen können. In diesem dritten Baustein erfahren Sie, wie Sie ungeliebte Routinen durch kleine, gezielte Veränderungen in positive Gewohnheiten umwandeln können. Es werden verschiedene Bewegungs- und Entspannungsmethoden vorgestellt, die Ihnen helfen, Ihre körperliche und mentale Stärke sowie Gesundheit in der grauen und nasskalten Jahreszeit wiederzuerlangen.

Die Referentin ist Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin sowie Schlafcoach und bietet wertvolle Einblicke und praxisnahe Tipps, um Ihre Schlafqualität nachhaltig zu verbessern. Nehmen Sie teil und lernen Sie, wie kleine Veränderungen im Alltag zu einem erholsameren Schlaf führen können.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.