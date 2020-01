Brigitte Heidebrecht: Fernreise daheim.

Durch die Flüchtlingsarbeit in Ludwigsburg entstandene Geschichten über interkulturelles Verstehen mit Aha-Erlebnissen.

Seit 2015 engagiert sich Brigitte Heidebrecht ehrenamtlich in der Ludwigsburger Flüchtlingsarbeit. Seither schreibt sie Geschichten über interkulturelles Verstehen. Mit ebenso scharfem wie liebevollem Blick beleuchtet die Autorin die Schwierigkeiten der Integration von bildungsfernen muslimischen Männern in unsere Gesellschaft. Es sind Geschichten vom Stolpern und Staunen, vom Ärgern und vom Begreifen. Geschichten, die einen schmunzeln lassen, und Geschichten, bei denen einem die Tränen in die Augen steigen. Unter dem Untertitel "Von Flüchtlingen, Kulturen, Identitäten und anderen Ungereimtheiten" vermittelt das 2019 erschienene Buch interkulturelle Aha-Erlebnisse.