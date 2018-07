Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr war es fast schon selbstverständlich, dass es auch dieses Jahr wieder „Fit im Park“ geben wird – heuer vom 6. bis 31. August. Über 1.000 Personen waren im vergangenen Sommer zu den kostenlosen Mitmachangeboten wie Yoga, Zumba oder Fit mit Köpfchen gekommen. Selbst ganze Vereinsmannschaften sind gekommen und haben Yoga oder Zumba in ihren Trainingsbetrieb integriert. Für Fuß-, Hand- und Volleyballer waren dies oftmals neue Erfahrungen und Bewegungsabläufe.

Oberbürgermeister Michael Jann, Volkshochschulleiterin Dr. Katrin Sawatzki, Mosbachs Sportbeauftragter Philipp Parzer und VHS-Fachgebietsleiterin Gesundheit Dr. Magdalene Hecht sahen sich anhand der Zahlen bestätigt, das Angebot auch in diesem Jahr wieder aufleben zu lassen. Dabei wird am Konzept nichts geändert, bei den Angeboten ein wenig. Sportbeauftragten Parzer und VHS-Fachgebietsleiterin Hecht war es wichtig, eine bunte Vielfalt der Sportkurse für jeden Alters- und Fitnesszustand, aber auch etwas Abwechslung zum vergangenen Jahr anzubieten.

Als Angebote stehen in diesem Jahr Orifit, Tai Chi und Qigong, Fasziolates, Nordic Walking, Bewegung mit Köpfchen und Zumba auf dem Programm. Die Teilnahme bleibt weiterhin kostenfrei. Je nach Angebot müssen die Teilnehmer entsprechendes Schuhwerk und eine Gymnastikmatte mitbringen. Auch an den Veranstaltungsorten des vergangenen Jahres hält man fest. Der Elzpark und das Elzstadion haben sich bewährt, so das Organisationsteam. Offen bleibt für alle Beteiligten nur die Frage des Wetters - soweit es die Umstände zulassen, finden die Kurse statt. Aber eigentlich wünschen sich jetzt alle nun nur noch die gleichen sommerlichen Bedingungen wie im vergangenen Jahr.