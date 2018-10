Fitness für die Grauen Zellen

Die lizensierte Trainerin erklärt, was MAT ist und was es bewirkt. Sie erläutert Ihnen den Einfluss von physischen Faktoren auf die geistige Leistungsfähigkeit. Sie erfahren, was den Unterschied von flüssiger und kristalliner Intelligenz ausmacht und wie der Arbeitsspeicher Gedächtnis funktioniert. Schnupperübungen veranschaulichen Ihnen wie in einem MAT vorgegangen wird.