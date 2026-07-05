Fitness im Freien: Bootcamp mit Tatjana Häußler

Bootcamp ist ein abwechslungsreiches Outdoor-Training zur Steigerung von Kraft und Ausdauer. Durch funktionelle Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sowie dem Einsatz von Kleingeräten wird der gesamte Körper trainiert. Dynamische Belastungsphasen sorgen dafür, dass der Puls dauerhaft hochgehalten wird und sowohl die Muskulatur als auch das Herz-Kreislauf-System effektiv gefordert werden. Das Training findet an der frischen Luft statt und kombiniert intensive Bewegung mit Spaß und Motivation in der Gruppe.