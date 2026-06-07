Fitness im Freien: Cardio mit Sara Heinemann

Eine Kombination aus Cardio- und Krafttraining. Euer ganzer Körper wird mit passender Musik und eurem eigenen Körpergewicht trainiert. Unterschiedliche Übungen und Bewegungsabläufe zur Stärkung, Straffung und Kräftigung eures Körpers. Dabei wird nicht nur das Herz-Kreislauf-System gestärkt und eure Ausdauer verbessert – auch die Muskulatur wird gekräftigt und das Bindegewebe sichtbar gestrafft. Das Training hat zudem positive Auswirkungen auf euer allgemeines Wohlbefinden, unterstützt die Stärkung des Immunsystems, fördert die Durchblutung, reduziert Stresshormone und steigert eure Konzentration.