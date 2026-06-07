Fitness im Freien: Hatha Vinyasa Yoga mit Angie Apel

FiTal-Park Burgsteige, 73342 Bad Ditzenbach

In dieser Klasse seid ihr herzlich willkommen, wenn ihr Lust auf eine dynamisch bewegte Yogastunde habt, in der die Yogahaltungen (Asanas) fließend und synchron über die Verbindung zur Atmung miteinander verbunden werden. Die Vinyasa-Stunden sind geprägt von Langsamkeit und bewussten Bewegungen, um vom Kopf in den Körper zu kommen. Nach ein paar Momenten des Ankommens auf der Matte, starten wir meist mit traditionellen Sonnengrüßen zur Aufwärmung des Körpers für die Praxis. Die Stunden sind immer von einer Portion Kreativität in der fließenden Abfolge der Haltungen begleitet. » Always be open minded

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Sport & Bewegung
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