Fitness im Freien: Hatha Yoga: Yin und Yang Flow

Die Kurse finden jeden Mittwoch von Ende Juni bis Anfang September im neuen FiTal-Park in Bad Ditzenbach statt. Um was es in den einzelnen Kursen geht und wann diese stattfinden, erfahren Sie im nachfolgenden Text:

Im Hatha Yoga verbinden wir die erwärmende Energie der Sonne mit der kühlenden Energie des Mondes – für mehr Balance zwischen Stärke und Weichheit. Kräftigende Übungen im Einklang mit bewusster Atmung wechseln sich mit langen Dehnungen zur tiefen Entspannung ab. So finden Körper und Geist ins Gleichgewicht. Wir sehen uns auf der Matte!