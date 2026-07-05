Fitness im Freien: LoadX / Functional Fitness mit dem Physiowerk

LoadX kombiniert Ausdauer, Kraft und Functional Fitness in einem motivierenden Ganzkörper-Workout. Effektiv, energiegeladen und für jedes Fitnesslevel geeignet.
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FiTal-Park Burgsteige, 73342 Bad Ditzenbach
Sport & Bewegung
FiTal-Park Burgsteige, 73342 Bad Ditzenbach
LoadX kombiniert Ausdauer, Kraft und Functional Fitness in einem motivierenden Ganzkörper-Workout. Effektiv, energiegeladen und für jedes Fitnesslevel geeignet.
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