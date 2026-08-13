Fitness im Freien: Pilates Flow mit Angie Apel

Pilates, ursprünglich ''Contrology'' genannt, ist ein Ganzkörpertraining, das den Grundsatz verfolgt, Bewegungen aus der Körpermitte heraus zu führen. Dabei werden direkt die stützenden Strukturen deines Körpers wie Beckenboden, Bauch, Rücken und tieferliegende Strukturen angesprochen und trainiert. Der Pilates Flow zeichnet sich durch langsame, kontrollierte Bewegungen aus, die mit dem Fluss des Atems abgestimmt werden. Den Pilates-Effekt für ein besseres Körpergefühl werdet ihr sofort spüren: Lebendigkeit, Zentrierung, Stärkung der Körpermitte, weniger Verspannungen.