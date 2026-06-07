Fitness im Freien: Pilates mit Judith Wiedmann-Rieke

FiTal-Park Burgsteige, 73342 Bad Ditzenbach

Wir praktizieren gemeinsam klassische Pilates Übungen auf der Matte. Wir stärken den Körper mit bewussten, fließenden Bewegungen und verbessern unsere Haltung, kräftigen gezielt die Tiefenmuskulatur und fördern gleichzeitig Beweglichkeit, Balance und innere Ruhe. Das Training eignet sich perfekt auch für Anfänger*innen und alle ohne Vorkenntnisse, da jede Übung achtsam und Schritt für Schritt angeleitet wird. Lasst uns gemeinsam eine Auszeit vom Alltag nehmen und erleben, wie ihr euch schon nach kurzer Zeit kräftiger, aufrechter und ausgeglichener fühlt.

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Sport & Bewegung
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