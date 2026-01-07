Fitness im Freien: Reformer Pilates auf der Matte mit Nadine Vetter

Präzise, fließende Bewegungen schenken dir Länge, Leichtigkeit und neue Kraft. Du richtest dich auf, löst Spannungen und spürst, wie dein Körper wieder ganz bei dir ankommt.
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FiTal-Park Burgsteige, 73342 Bad Ditzenbach
Sport & Bewegung
FiTal-Park Burgsteige, 73342 Bad Ditzenbach
Präzise, fließende Bewegungen schenken dir Länge, Leichtigkeit und neue Kraft. Du richtest dich auf, löst Spannungen und spürst, wie dein Körper wieder ganz bei dir ankommt.
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