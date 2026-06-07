Fitness im Freien: Tabata Training mit Jessica Belle

Effektiv. Alltagsnah. Draußen. Dieses funktionelle Intervalltraining bringt euren ganzen Körper in Schwung – für mehr Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Energie im Alltag. Funktionelles Training setzt auf komplexe Bewegungsabläufe, bei denen mehrere Muskeln gleichzeitig aktiviert werden. Anders als isolierte Übungen werden hier ganze Bewegungsmuster trainiert, so wie sie auch im Alltag gebraucht werden. Die kurzen, intensiven Intervalle steigern die Fettverbrennung und fördern die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Die frische Luft aktiviert dabei Körper und Geist, verbessert die Sauerstoffversorgung und stärkt das Immunsystem. Functional HIIT Circle ist ideal für alle, die sich draußen bewegen, Stress abbauen und ihre Fitness ganzheitlich verbessern möchten. Geeignet für alle Fitnesslevels.