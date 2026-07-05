Fitness im Freien: Vinyasa Flow mit Kathrin Wasselowski

Fließende Yoga-Sequenzen verbinden Bewegung und Atmung zu einem kraftvollen Flow. Ideal, um den Körper zu stärken, den Kopf frei zu bekommen und neue Energie zu tanken.
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FiTal-Park Burgsteige, 73342 Bad Ditzenbach
Sport & Bewegung
FiTal-Park Burgsteige, 73342 Bad Ditzenbach
Fließende Yoga-Sequenzen verbinden Bewegung und Atmung zu einem kraftvollen Flow. Ideal, um den Körper zu stärken, den Kopf frei zu bekommen und neue Energie zu tanken.
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