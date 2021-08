Fitnessgymnastik

„Mehr Lebensfreude durch Bewegung“ heißt das Motto zur Frühgymnastik im Alten Friedhof Bad Wimpfen.

Für alle, die Spaß an Bewegung haben und unter Anleitung etwas für Ihre Gesundheit tun möchten, bietet die Tourist-Information Bad Wimpfen am Sonntag, den 18. Juli, eine Übungseinheit in der freien Natur an.

Mit Fitnesstrainerin Ingrid Herbst geht es einmal quer durch den Körper und die müden Gelenke und Muskeln werden gekräftigt, gedehnt und durchbewegt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Start ist um 11 Uhr im Alten Friedhof Bad Wimpfen – Ecke Erich-Sailer-Straße/Mathildenbadstraße. Die Gymnastikeinheit dauert ca. 30 Minuten. Empfohlen wird bequeme und witterungsangepasste Kleidung.

Alle Teilnehmer sollten sich gesund fühlen und frei von Symptomen sein und auf genügend Abstand achten.