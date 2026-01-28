Fitze Fatz um 3: Kinderliteraturtag

Als krönenden Abschluss der Wintersaison 25/26 veranstaltet das Team von Fitzefatz um 3 (der Kinderveranstaltungsreihe des Club Alpha 60 e.V.) einen Kinderliteraturtag für Kinder von 3-10 Jahren.

Geplant sind vier kindgerechte Lesungen von KinderbuchautorInnen, darunter der ehemalige Comburg Stipendiant Finn-Ole Heinrich, der bereits mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde, sowie Heiko Volz, Autor der SWR-Trickfilmfiguren Äffle & Pferdle. Für die ganz Kleinen wartet zusätzlich ein Programmpunkt mit der Haller Geschichtenerzählerin Anne Grambow.

Innerhalb von zwei Blöcken (11 und 13 Uhr) können die Kinder entscheiden, welcher Lesung sie lauschen wollen. Hierfür stehen in den Räumlichkeiten des Club Alpha 60 drei Veranstaltungsräume zur Verfügung. Für Essen und Trinken in der Pause ist ausreichend gesorgt! Bitte bringt euch selbst ein Sitzkissen mit, damit ihr es euch während der Lesungen bequem machen könnt!

11 Uhr

Anne Grambow: Im Wald ist immer was los (ab 3)

Kleine Geschichten frei erzählt, zum Zuhören und Mitmachen. Höre von einer freundlichen Maus und neugierigen Tieren, von einer traurigen kleinen Eule, einer listigen und diebischen Elster und von mutigen Kindern ohne Angst in den Hosen.

Heiko Volz und Isabell Löwe: Der schüchterne Uwe (ab 5)

Uwe hat es nicht leicht. Er ist sehr schüchtern und zurückhaltend, da er denkt, dass andere Kinder sich über ihn lustig machen. Als er erkennt, dass das gar nicht so ist, kommt er am Ende ganz groß raus. Sei wie Uwe. Ein Mutmachbuch für alle Kinder, die sich mehr Mut wünschen - empfohlen von der Stiftung Lesen.

Finn-Ole Heinrich: Aali muss los (ab 7)

Aali hat fast sein ganzes Leben in einem sehr schönen Kanal verbracht, gemeinsam mit seinem Freund Frank hat er glücklich seine Runden gedreht. Doch plötzlich wird Aali klar, dass er sich verwandelt, dass er sich verabschieden und den Sprung in neue Gewässer wagen muss: Eine lange, aufregende und abenteuerreiche Reise beginnt. Es ist eine Geschichte über eines der ältesten Geheimnisse des Meeres: die rätselhafte Wanderung der Aale. Aber auch über den Mut, seinem Herzen zu folgen, über eine ungewöhnliche Freundschaft, und darüber, warum es im Leben Momente gibt, in denen man seiner inneren Stimme vertrauen muss

13 Uhr

Finn-Ole Heinrich: Bosco Rübe rast durchs Jahr (ab 3)

Geburtstag ist der beste Tag des Jahres. Klar. Und Bosco Rübe freut sich schon wie verrückt darauf, vier Jahre alt zu werden. Bis dahin passiert aber noch so einiges im Leben von Bosco, denn Bosco ist ein wilder, kleiner Typ, bis oben voll mit Ideen, Quatsch und Energie. Er kann eine Baby ente sein und auch ein Tiger. Er beißt vor Wut in den Tisch und fliegt vor Glück zum Mond. Er findet das Leckerste der Welt und gewinnt die Brotschmierweltmeisterschaft. Viel zu erzählen also.

Katja Hildebrand: Udos Mütze (ab 7)

Udo besucht die vierte Klasse. Wirklich Anschluss hat er noch nicht gefunden. Deshalb ist er oft mit seinem Hund Paulchen allein unterwegs. Eines Tages findet Paulchen im Wald eine Mütze. Udo entdeckt, dass Kräfte in ihr stecken, mit deren Hilfe er seine Umwelt anders wahrnehmen kann. Plötzlich geschehen wundersame Dinge, die einiges in Udos Leben verändern.

In Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall und dem Kneipenkollektiv