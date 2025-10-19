Fitze Fatz um 3: Kindertheater Rote Nasen

Massenhaft magische Musikmomente komponiert mit Jonglage und Zauberei bringt Clown Paul in seinem Musikkoffer mit.

Clown Paul zeigt, dass man mit Kamm, Löffel, Glasflaschen und Waschbrett auch Musik machen kann…

Bei seiner musikalischen Schatzsuche müssen die Kinder Clown Paul helfen den richtigen Ton zu finden für ein phantasievolles Clownskonzert.

Mitmach- und Mitsingtheater für Kinder ab 4 Jahre und die ganze Familie