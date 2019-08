Rapperin, Moderatorin, Buchautorin – der Lebenslauf der Münchner Künstlerin FIVA kann sich sehen lassen. Siebzehn Jahre sind seit ihrem Debütalbum „Spiegelschrift“ auf dem legendären Hamburger Label Buback vergangen.

Zwischenzeitlich erfand sie sich musikalisch immer wieder neu, ohne den Fokus auf ihre größte Stärke zu verlieren: Texte, die weit unter die Oberfläche gehen, Emotionen zeichnen und den Alltag aus ganz neuen Perspektiven karikieren. Nicht umsonst gilt FIVA seit Jahren als eine der relevantesten deutschen Female MCs.

2019 feiert FIVA ihr 20jähriges Bühnenjubiläum und kehrt nach zwei wundervollen Jahren ausverkaufter Tourneen und Festivals mit der Münchner Jazzrausch Bigband mit neuem Live Programm und Album zurück auf die Bühnen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Eröffnen wird FIVA die Saison mit zwei ausverkauften Club Konzerten in Nürnberg und einem Special der besonderen Art: zusammen mit ihren Grazer Herzensfreunden GRANADA erfreut sie München mit einem Auftritt in der Musikarena auf dem Tollwood, der Gänsehautmomente, Special Guests und den ein oder anderen neuen Hit, also durch und durch eine Jubiläumsfeier der Superlative verspricht