FIVE FINGER DEATH PUNCH mit Zusatzshow in Stuttgart!

Große Nachfrage für Arena-Shows in Deutschland.

Die Multi-Platin-Hardrockband FIVE FINGER DEATH PUNCH wird im kommenden Sommer eine komplette UK-/Europa-Tournee mit Headliner-Shows und großen Festivals spielen und ihr aktuelles Album „Afterlife“ sowie alle klassischen Hits der Band zwischen Mai und Juli 2024 auf den berühmtesten Bühnen in 20 europäischen Ländern präsentieren. Aufgrund der der großen Nachfrage haben FIVE FINGER DEATH PUNCH nun eine Zusatzshow in Stuttgart bestätigt.