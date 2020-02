Songs die nicht unter die Haut gehen, sondern direkt in die Blutbahn. Nicht immer am Puls der Zeit, dafür geradewegs ins Herz. Zu jeder Uhrzeit, erst recht so gegen Fünf, zelebriert die Band die Grooves.

Gitarrenriffs bis das Fieber steigt, Bass und Drums für das Kammerflimmern. Und Vocals die den Gehörgang verzaubern.

Songs von Aerosmith, Gotthard, John Mayer, Johnny Cash, Christina Aguilera und viele weitere Interpretationen.

FiVish Rockt!

FiVish sind:

Marcus Kunath – Gesang / Bass / Gitarre

Tom Streicher – Gitarre

Sebastian Mayer – Bass / Gesang / Saxophon

Tom Kunath – Schlagzeug

Fiona Altenkirch – Gesang

Leon Kunath – Gitarre / Klavier