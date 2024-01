Flächen- und Kuppenalb - Was uns die Landschaft über ihre Geschichte verrät

Ist der Albtrauf überwunden, trifft man auf der Hochfläche eine hügelige Landschaft an, mit bewaldeten Kuppen und überwiegend Grünlandwirtschaft in den Ebenen. Weiter im Süden ändert sich das Bild. Nach einer deutlich ausgebildeten Geländestufe ist das Land plötzlich flach, fällt mit schwacher Neigung Richtung Donau ab und es dominiert der Ackerbau. Der Grund für diesen Wechsel ist in der bewegten geologischen Vergangenheit der Schwäbischen Alb zu finden: dem tropischen Jurameer mit seinen Schwamm- und Korallenriffen sowie dem Molassemeer, das im Tertiär aus Richtung Süden vorstoßend die Landschaft überprägte. Seine einstige Steilküste trennt noch heute beide Landschaftsformen als sogenannte Klifflinie quer über die Alb. Bei Heldenfingen hat sich sogar eine Brandungshohlkehle erhalten, gespickt mit den Wohnröhren von Bohrmuscheln und Bohrschwämmen.