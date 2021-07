"Flöhe auf Reisen"

× Erweitern Theater Reutlingen Die Tonne

Hinaus in die Welt will der eine, lieber zu hause bleiben der andere. Auf Entdeckungsreise gehen oder lieber gemütlich in der Hängematte zu Hause schaukeln?

Geschichten rings ums Unterwegssein werden da gesponnen von Einer, die selber immer unterwegs ist wie ihr Großvater, der war nämlich Kapitän.

»… und eines Tages nahm ich meinen Koffer und zog hinaus in die Welt, um Geschichten zu finden. Wer mit offenen Augen und Ohren reist, dem fliegen Geschichten ganz von selber zu, hatte mein Großvater gesagt. Und so lief ich immer geradeaus, nach Norden bis ans Meer. Da lagen im Sand, zwischen Tang und Muscheln zwei winzig kleine Schuhe; zwei Flohwanderschuhe. Die lebten glücklich und zufrieden zusammen auf einem Hundeschwanz, bis eines Tages einer der beiden meint: Weißt du was, wir machen mal einen Ausflug.«

Regie: Sonka Müller

Mit: Sonka Müller

Homepage des Theaters Patati Patata: theaterpatati.de