Flüsterfuchs - Musik

Nochmal so ‘ne Top 40 Coverband? Das braucht doch wirklich kein Mensch. – Richtig! Aber Top 40 Hits sucht man bei Flüsterfuchs vergeblich. Die drei Musiker Flo Haug, Katrin Tripodi und Magnus Tripodi interpretieren was sie wollen, wie sie es wollen. Mal ganz Unbekanntes, mal ganz Altes und gerne mal ganz Unerwartetes zum Beispiel aus den 90ern, aber immer in neuem Gewand. Dabei kommen von Banjo bis Ukulele eine Vielzahl von Instrumenten zum Einsatz. Das Ergebnis sind folkige, country-eske Neuinterpretationen der unterschiedlichsten Lieder – mal ernst, aber meist mit einem gewissen Augenzwinkern.

Die Bandmitglieder: