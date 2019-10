Eine Tänzerin, eine Sängerin, ein Gitarrist und ein Percussionist betreten die Bühne. Sie leben den Flamenco. Die Künstler der Flamencogruppe „FlamenSol“ entführen Sie in die faszinierende Welt des Flamencos, der über Jahrhunderte einziges Ausdrucksmittel der Gitanos in Andalusien war.Lange Zeit im Abseits gestanden, hat es der Flamenco 2010 geschafft, von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt zu werden. Denn er ist nicht nur eine Kunstform - er ist gelebtes Leben, - Ausdruck aller menschlichen Emotionen. In Farben ausgedrückt, vom Flamenco inspiriert, entführt Sie zudem der Künstler Ingo Riemenschneider in anregende Bilderwelten. Lassen Sie sich verzaubern. Gesang: Esther Dalm, Gitarre: Ralf Harwarth, Percussion: Gert Baumhauer, Tanz: Karin Mohr