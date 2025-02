Flamenco DUO

Freitag, 28.03.2025, 20.00 Uhr Kleine Bühne im Kunstzentrum Karlskaserne

Wenn der Mann mit dem Kopftuch und den langen Locken seine Finger geschmeidig über die Saiten der Gitarre tanzen läßt, sieht man spielerische Leichtigkeit. Wenn der Klang der Saiten als Lächeln auf seinem Gesicht erscheint, sieht man Hingabe. Wenn die Handbewegungen des andren lauschen und warten, sieht man zutiefst Kenntnis. Wer Amir und Ricardo zusammen spielen sieht, hat Meisterschaft gesehen. Freundschaft. Respekt. Vertrauen. Mit Amir John Haddad und Ricardo Espinosa treffen zwei Musiker zusammen, deren musikalische und persönliche Wurzeln in den Traditionen des Mittelmeerraums liegen. Beide kamen in jungen Jahren jeweils durch ihre Eltern zum Instrument. Beide fanden intuitiv nach Gehör Zugang zur Musik. Von seinem palästinensischem Vater lernte Amir die Arabische Laute. Mit 7 Jahren wandte er sich der Gitarre zu. Kaum daß die Gitarre größer war als er, spielte er bereits alle Stücke seines Vorbilds Paco de Lucia. Amir ist ein akustisches Lexikon der mediterranen Rhythmen von Ost nach West, beherrscht das Bouzouki, das Saz, die E-Gitarre und weitere Instrumente. In seiner Wahlheimat Spanien zählt er zu den namhaftesten Flamenco-Gitarristen. In Deutschland war er bekannt als Mitglied der World Music Gruppe Radio Tarifa. Neben eigenen Projekten ist er seit Jahren Solist bei The World of Hans Zimmer. Ricardo sog als Sohn spanischer Gastarbeiter in Zürich die Traditionen des Flamenco auf und entdeckte sein Talent für den Rhythmus in seinen Händen. Aus einem Cajon, mit Klatschen, mit einem Lehmkrug - aus allem holt er subtil oder kraftvoll den richtigen Sound. In der Flamenco-Szene schätzt man ihn als einen der besten Percussionisten überhaupt, wegen seinem untrüglichen Feingefühl und seiner Sicherheit. Er tourte und spielte mit bekannten Künstlern wie Tomatito, dem Eos Quartett, Manu Dibango, Carmen Lineares und Unheilig. El Amir spielt eigene Kompositionen, inspiriert von mediterranen Landschaften, ihren Aromen und dem Leben der Menschen. Für diese akustische Reise durch Andalusien webt Ricardo Espinosa den rhythmischen Teppich. Die Kraft des großen Alten kommt darin zum Tragen, ebenso der Mut und der Witz des Jungen. Voller Sensibilität und Reife, mit brillanter Klarheit und meisterhafter Beherrschung des Rhythmus zeigen die beiden die Essenz des Flamenco / öffnen sie das Tor zum Herzen des Flamenco.