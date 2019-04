Flamenco Festival

Lassen Sie sich vom Zauber des Flamenco mitreißen.

Flamenco Vivo ist mehr als eine Show, es ist gelebte Wirklichkeit. Virtuoses Gitarrenspiel (Georg Kempa), Viola (Azusa Krist) und leidenschaftlicher Gesang (Carmen Celada) verschmelzen mit temperamentvollem Tanz (Simone Abrantes und Cayetana de Ronda) zu einer beeindruckenden Einheit.

Flamenco Vivo ist ein internationales Ensemble von fünf hochkarätigen Künstlern aus fünf Nationen und drei Kontinenten. Im Vordergrund steht der ausdrucksstarke Tanz. Er ist für Flamenco Vivo eine visuelle Form der Musik – eine durch den Körper ausgedrückte Perkussion. Die Flamencotänzerinnen werden zum rhythmischen Klangkörper, der durch seine Bewegungen mit den anderen Instrumenten in den Dialog kommt.

Flamenco Vivo ist mit „lebendiger“ oder „lebhafter“ Flamenco übersetzbar. Flamenco ist eine in Südspanien verwurzelte Kunst, die heute jedoch an jedem Ort der Welt gespielt und getanzt wird. Schon in seine Ursprung findet man die fruchtbare Begegnung unterschiedlicher Kulturen und das ist der Geist, der den Flamenco zu einer so reichen und immer in Erneuerung begriffenen – eine lebendige Kunst - gemacht hat. So sind z.B. auch Streichinstrumente eine oft und gerne gehörte Bereicherung der Flamenco-Musik geworden.