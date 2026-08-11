Flamenco & Jazz - Música en movimiento

Mit Pau Figueres und Andrés Beeuwsaert begegnen sich zwei außergewöhnliche Musiker, deren Zusammenarbeit Flamenco, Jazz und lateinamerikanische Klangwelten auf ebenso natürliche wie persönliche Weise verbindet.

In der intimen Besetzung von Gitarre und Klavier entsteht ein musikalischer Dialog voller Ausdruckskraft, in dem Komposition und Improvisation, Tradition und Gegenwart auf faszinierende Weise miteinander verschmelzen.

Der in Barcelona geborene Gitarrist Pau Figueres zählt zu den markantesten Musikern seiner Generation. Seine klassische Ausbildung und seine tiefe Verwurzelung im Flamenco prägen eine unverwechselbare Klangsprache, mit der er weit über die Grenzen des Genres hinaus Anerkennung gefunden hat. Als Solist und musikalischer Partner arbeitet er regelmäßig mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern der internationalen Musikszene zusammen.

Der argentinische Pianist und Komponist Andrés Beeuwsaert, Mitbegründer des gefeierten Aca Seca Trio, gehört zu den bedeutendsten Stimmen der zeitgenössischen lateinamerikanischen Musik. Sein Spiel verbindet die Freiheit des Jazz mit der Ausdruckskraft der Folklore und einer feinen kammermusikalischen Ästhetik und zeichnet sich durch außergewöhnliche melodische Sensibilität und harmonischen Farbenreichtum aus.

Als besondere Gastkünstlerin begleitet die Tänzerin und Choreografin Selma Weinhold Mejias ausgewählte Werke des Abends. Mit ihrer ausdrucksstarken Bewegungssprache eröffnet sie einen poetischen Dialog zwischen Musik und Tanz und verleiht einzelnen Momenten des Konzerts eine zusätzliche visuelle Dimension.

Gemeinsam gestalten die Künstler einen Konzertabend voller Nuancen, poetischer Intensität und musikalischer Offenheit. Zwischen Flamenco, Jazz und lateinamerikanischen Traditionen entfaltet sich eine musikalische Reise, in der sich unterschiedliche Kulturen und Ausdrucksformen begegnen und gegenseitig bereichern.

Ein Abend voller Klang, Bewegung und inspirierender künstlerischer Begegnungen.