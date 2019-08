Von Renate Wagner produzierte Show und von hochkarätigen Musikern aus Spanien begleitet.

Juana Amaya, die international bekannte Flamenco-Tänzerin aus Sevilla, und deren Tochter Nazaret Reyes, sind im Capitol Mannheim in einer einzigartigen Flamenco-Show zu sehen. Die von Renate Wagner produzierte Show wird von hochkarätigen Musikern aus Spanien begleitet.

„Flamenco, Mi Amor“ – Flamenco, meine Liebe – so lautet der Titel der Tanz-Show, die am 2. Oktober im ehemaligen Filmpalast von Renate Wagner präsentiert wird. Der Titel steht für die Liebe, Hingabe und Leidenschaft, die den Flamenco zu einem faszinierenden Erlebnis machen. Nicht umsonst ist er in der ganzen Welt mit keiner anderen Tanzform vergleichbar und deshalb von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt worden.

Gaststar Juana Amaya gehört zu den Weltstars des Flamencos und ist Garantin für authentischen Flamenco-Tanz auf höchstem künstlerischem Niveau. Ihre Tochter, Nazaret Reyes, hat das Talent und das Feuer ihrer Mutter geerbt. Gemeinsam zeigen sie die Kunst ihrer Heimat: Flamenco – ursprünglich, wild, explosiv. Begleitet werden sie von den Studierenden des Flamencotanzes der Càtedra de Flamencología in Mannheim.

Auch die brillante musikalische Besetzung verspricht ein außergewöhnliches Flamenco-Erlebnis. Die Sänger „El Pulga“ (Jose Antonio Nuñez Nuñez) aus Chiclana/Cadiz, „El Galli“ (David Sánchez Medina) aus der Flamenco-Dynastie Moron de La Frontera/Sevilla und Juan Granados aus Jerez werden die Tänzerinnen mit ihrem Gesang inspirieren. Begleitet werden sie von den Gitarristen Juan Campallo aus Sevilla und dem Italiener Francesco Ficco sowie dem Perkussionisten Diego Amador/Sevilla (Sohn des gleichnamigen Pianisten), der die Gitarre und das Piano gleichermaßen beherrscht wie den Cajon. Das Zusammentreffen dieser Künstler verspricht einen Hochgenuss für alle Liebhaber des Flamencos.

Renate Wagner gehört zu den Wegbereiterinnen des Flamencos in Deutschland. Sie besitzt seit über 30 Jahren eine eigene Flamenco-Schule in Mannheim und ist als Choreografin tätig. Seit mehreren Jahren bildet sie in Zusammenarbeit mit der Lehrstuhlinhaberin für Flamenco in Granada, La Mariquilla, professionelle Flamenco-Tänzer und –Lehrer in Deutschland aus.