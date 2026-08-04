Flamenco Night

„Wir sind überzeugt: Sie werden jedes Lied fühlen, auch ohne ein Wort Spanisch zu verstehen.“

Haben Sie schon einmal eine Flamenco-Show erlebt? Ganz egal: Dies ist der Moment. FLAMENCOMANÍA ist eine Erfolgsproduktion mit jahrelanger Erfahrung und zehntausenden begeisterten Zuschauern. Es ist keine gewöhnliche Musikveranstaltung, sondern eine hochkarätige Theaterproduktion, die darauf ausgelegt ist, Sie zu überraschen und tief zu berühren.

Erleben Sie Maria Rubí, eine der charismatischsten Stimmen Spaniens, in einem Abend voller Emotionen, Freude und Leidenschaft. Maria bereitet derzeit die größte Flamenco-Tournee Deutschlands vor: Mit über 60 Konzerten zwischen September 2026 und April 2027 wird sie in allen Regionen des Landes zu Gast sein – von intimen Locations bis hin zu renommierten Top-Sälen. Eine Show, die darauf wartet, das Publikum in ganz Deutschland zu begeistern.

In einem intimen, aber kraftvollen Setting nimmt Maria Sie mit auf eine Reise durch die reiche Vielfalt des Flamenco – voller unerwarteter Momente, vom Lachen bis zu den Tränen. Ein Abend, an dem die Barriere zwischen Bühne und Publikum verschwindet.